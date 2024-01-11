Радий Хабиров провёл первый «Инвестчас» в 2024 году

Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» и выпускает цистерны, нефтедобывающее и резервуарное оборудование для структур «Роснефти», «Газпрома» и других компаний. Инвестпроект предполагает технологическое перевооружение и повышение уровня автоматизации для увеличения объёмов выпуска продукции.

Также сегодня был представлен проект строительства в Кигинском районе многофункционального комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Инвестор планирует организовать сортировку, переработку и утилизацию до 80 тыс. тонн отходов в год. На создание комплекса направят 300 млн рублей. По итогам обсуждения проекту присвоили статус приоритетного. Администрация Кигинского района также окажет содействие в оформлении земли для возведения нового комплекса.