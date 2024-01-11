На маршруты Башкортостана выйдут 250 новых автобусов

91 из них уже передали филиалам «Башавтотранса». Машины отправились в районы и города республики. Это современные, комфортные автобусы малого и среднего класса. Обновление проходит в рамках транспортной реформы. А закупить автомобили удалось благодаря федеральной программе.

Уже привычная для республики картина. Ровные ряды новеньких автобусов, а перед ними те, кто сядет за руль. В этот раз водителей построили аж в три шеренги. Крупная партия транспорта – более 90 машин.

Эти автобусы будут ездить по сёлам и малым городам республики. За руль двух машин сядут исторические для Сибайского АТП личности. Марина Александрова и Эльвира Байрамова на предприятии первые женщины-водители. Работают недавно, но папочка с благодарностями от пассажиров уже есть. А в этот раз уже их очередь делать комплименты.

Автобусы низкопольные и оборудованы выдвижным пандусом для маломобильных граждан, а внутри салона есть специальное место с креплением инвалидной коляски.

Приобрести автобусы удалось благодаря федеральной программе. Машины взяли с помощью специального казначейского кредита – инструмент, который был запущен Правительством России в прошлом году. Плюс к этому в республику придёт ещё одна крупная партия автобусов уже по другой федеральной программе.