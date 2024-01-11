«Тридемия» в Башкирии: в первую неделю года заболело 20 тыс. жителей

20 тысяч заболевших за первую неделю года. Столько случаев пневмонии, гриппа, простуды и других острых респираторных инфекций официально зарегистрировано у жителей Башкортостана. Это меньше, чем в последние дни декабря. Однако медики не обнадёживают: статистика пошла на спад только из-за новогодних праздников. Ожидают подъём с новой силой. По предварительным прогнозам – это продлится до конца февраля. Распространяется так называемая «тридемия» – уже не пандемия. Люди одновременно заражаются тремя заболеваниями: ковидом, гриппом и простудой. Со всей республики тяжёлых пациентов направляют в ковид-госпитали.

Тревожная кнопка звучит для определённого номера палаты и койки. Такой больничный адрес пациент приобретает в среднем на две недели. Столько находятся люди в ковид-госпитале. Не только с коронавирусной инфекцией, лежат с пневмонией и гриппом. Передаются опасные инфекции воздушно-капельным путём.

Большинство пациентов не вакцинировались. А ещё занимались самолечением. За первую неделю 2024 года зарегистрировано 20 тыс. случаев заболевания гриппом, пневмонией и другими острыми респираторными заболеваниями. 43% заразившихся – это дети до 14 лет. В сравнении с последними днями декабря официально статистика пошла на спад.

В текущем эпидсезоне пациенты заражаются одновременно тремя инфекциями, в СМИ данному явлению дали название «тридемия» – понятие пришло на смену пандемии, люди одновременно болеют ковидом или пневмонией, гриппом и простудой. Новый подъём статистики ожидают уже в ближайшие дни.