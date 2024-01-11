В Башкирии продолжается сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты России Владимира Путина

Сбор подписей проводят волонтеры и представители молодежных организаций республики. В их числе и команда Лиги молодёжной политики. В региональном избирательном штабе Башкортостана побывал их лидер и оставил свою подпись.

Напомним, всего в республике функционирует 29 стоек по сбору подписей, которые расположены в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Белорецке, Бирске, Агидели, Октябрьском, Нефтекамске и посёлке Чишмы. В мероприятии можно принять участие по будням, а также в выходные дни в крупных торговых центрах Башкортостана.