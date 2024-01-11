В Башкирии в лесу Иглинского района обнаружили сказочный уголок

В Иглинском районе в лесу обнаружили сказочный уголок. На чудо-домик наткнулся местный инспектор. До избушки можно добраться только на снегоходах или на лыжах. Там есть и небольшой музейный стол под открытым небом, где можно увидеть экспонаты советского времени.
Настоящая сказка начинается с обычного рейда. Даже для местного инспектора избушка в лесной чаще стала новогодним чудом. Правда, волшебник пожелал остаться неизвестным.
Это не избушка на курьих ножках, здесь, наоборот, рады путникам. Двери всегда открыты, в горнице – светло, тепло и уютно. Иногда подарки оставляют и Деду Морозу.
К дому прислонили и лесные лыжи. Ими можно воспользоваться, но обязательно вернуть на место.
На берегу сидит и рыбак. Только деревянный. Но вот рыба в озере настоящая, туда выпустили карасей. А еще есть настоящий музей – с самоваром, угольным утюгом и старинными часами.
У хозяина – только одна просьба, пусть она написана небрежно, но от души. Можно покормить птиц – безмолвных союзников лесного волшебника. Домик у двух озёр находится в глуши леса. Настоящее сказочное место. Здесь можно погреться, подкрепиться и отдохнуть. А на этих качельках посидеть и покачаться.