Игроки ФК «Уфа» прошли медосмотр после отпуска

Сегодня игроки башкирской команды прошли углубленный медосмотр в республиканском диспансере. В этом году первые сборы уфимский футбольный клуб проводит на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Для 34-летнего Артёма Самсонова нынешний сезон уже 18-й в профессиональной карьере. Как минимум дважды в сезон футболист проходил медосмотр, поэтому он лучше других знает, как быстрее всех посетить всех врачей. Список немаленький: кабинеты УЗИ, кардиолога, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога и многих других.

Времени много прошло, хотелось выйти из отпуска, увидеть всех ребят, кроме Теняева, а так все встретились, все в форме, всё хорошо. Артём Самсонов, защитник ФК «Уфа»

Изменений в составе «Уфы» произошло пока немного. Арендованный у ЦСКА защитник Вадим Карпов завершил выступления в составе башкирской команды. Покинул «Уфу» и её капитан Артём Голубев, он перешёл в ярославский «Шинник». А это значит, что в команде будут выборы нового капитана.

Я думаю, это будет на голосовании, либо тренерский штаб, в команде есть лидеры, определенное количество, я думаю, кто-то из них будет. Олег Баклов, у него даже нет альтернативных вариантов. Андрей Лях, полузащитник ФК «Уфа»

Первую половину сезона в золотой группе второй лиги уфимцы завершили на втором месте, уступив лишь«Краснодару-2». Однако в весенней части турнирная таблица обнулится, и борьба за выход в ФНЛ начнётся заново. Первые сборы ФК «Уфа» проводит в столице Башкортостана на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Тренировки с мячом у команды в новеньком тёплом манеже на стадионе «Нефтяник».

До этого не был, но я же сам с интерната, я постоянно ездил, видел, как строится центр, прекрасно, комнаты отличные, питание, всё, что нужно для того, чтобы выходить в первую лигу. Никита Белоусов, полузащитник ФК «Уфа»

Никита Белоусов – один из тех молодых воспитанников команды, кому нужно будет доказывать своё место в составе. В первой части сезона получали игровое время Данил Ахатов и Хайдар Халилов, который в один момент стал одним из ключевых полузащитников команды. Есть в заявке «Уфы» и ещё несколько молодых талантов, претендующих на игру в основе.

Сначала провёл отпуск, ездил к сестре в Эмираты, 10 дней, потом в Казани у себя на родине до конца, а тренировки – у нас была программа, по ней занимался в зале. Хайдар Халилов, полузащитник ФК «Уфа»