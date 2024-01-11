Игроки ФК «Уфа» прошли медосмотр после отпуска

Сегодня игроки башкирской команды прошли углубленный медосмотр в республиканском диспансере. В этом году первые сборы уфимский футбольный клуб проводит на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Для 34-летнего Артёма Самсонова нынешний сезон уже 18-й в профессиональной карьере. Как минимум дважды в сезон футболист проходил медосмотр, поэтому он лучше других знает, как быстрее всех посетить всех врачей. Список немаленький: кабинеты УЗИ, кардиолога, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога и многих других.
Изменений в составе «Уфы» произошло пока немного. Арендованный у ЦСКА защитник Вадим Карпов завершил выступления в составе башкирской команды. Покинул «Уфу» и её капитан Артём Голубев, он перешёл в ярославский «Шинник». А это значит, что в команде будут выборы нового капитана.
Первую половину сезона в золотой группе второй лиги уфимцы завершили на втором месте, уступив лишь«Краснодару-2». Однако в весенней части турнирная таблица обнулится, и борьба за выход в ФНЛ начнётся заново. Первые сборы ФК «Уфа» проводит в столице Башкортостана на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Тренировки с мячом у команды в новеньком тёплом манеже на стадионе «Нефтяник».
Никита Белоусов – один из тех молодых воспитанников команды, кому нужно будет доказывать своё место в составе. В первой части сезона получали игровое время Данил Ахатов и Хайдар Халилов, который в один момент стал одним из ключевых полузащитников команды. Есть в заявке «Уфы» и ещё несколько молодых талантов, претендующих на игру в основе.
Сборы «Уфа» начала без генерального директора. Ещё в прошлом году с этой должности был освобождён Александр Егоров. Новый генменеджер пока не объявлен, но в ближайшее время это должно произойти.