На дорогах Башкирии введены временные ограничения движения

В ГИБДД Башкирии сообщили о введении временных ограничений на дорогах республики. Причина: сильный ветер, низовая метель, ограничение видимости.

До 10:00 ограничения действуют:

- на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 205 км - для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси грузового транспорта;

- на автодороге Белорецк-Учалы-Миасс с 2 по 99 км - для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси грузового транспорта;

- на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы с 0 по 133 км - для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси грузового транспорта;

- на трассе Октябрьский-Туймазы с 9 по 17 км - для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси грузового транспорта;

- на трассе Октябрьский-Ермекеево с 0 по 54 км - для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси грузового транспорта;

- на автодороге Западный обход Уфы - Подымалово - Николаевка с 27 по 55 км - для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси грузового транспорта;

- на автодороге Уфа-Оренбург с 27 по 112 км - для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси грузового транспорта;

Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Для граждан, попавших в сложную ситуацию на дороге, в круглосуточном режиме работают телефоны Госавтоинспекции республики: 8 (347) 235-84-02, 233-27-31.