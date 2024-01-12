В Башкирии в выходные снова похолодает

Синоптики Башидрометцентра рассказали о погоде на сегодняшний день и выходные.

Сегодня, 12 января, в республике ожидается снег, днем сильный, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Днем -5, -10 градусов.

Завтра, 13 января, снова пройдет небольшой снег. Ветер будет западного и северо-западного направлений. Температура воздуха ночью -20, -25, при прояснениях до -30 градусов. Днем от -19 до -24.