В Уфе иномарка во время обгона врезалась в пассажирский автобус

Накануне вечером в Уфе в аварию попал пассажирский автобус, в результате чего пострадали пять человек. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

По предварительной версии, женщина, 1976 года рождения, управляла автомобилем «Вольксваген Гольф». Она ехала по Бирскому тракту и в момент обгона врезалась в автобус «Паз Вектор», который двигался по маршруту №105 «Колхозный рынок- Верхний Изяк». На момент аварии в салоне находились семь пассажиров.

В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести доставлена в стационар. Также среди пострадавших – четыре пассажира автобуса, которым тоже понадобилась помощь медиков.

По факту аварии начато разбирательство.