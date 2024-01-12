В Башкирии огнеборцы спасли человека во время пожара в квартире

Накануне вечером в Туймазах экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

На место выехали огнеборцы. Во время тушения им удалось спасти одного человека. В зоне воздействия продуктов горения находились еще 13 жителей этого дома, в том числе ребенок. Их благополучно эвакуировали. Никто не пострадал.