В Башкирии огнеборцы спасли человека во время пожара в квартире

Накануне вечером в Туймазах экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.
На место выехали огнеборцы. Во время тушения им удалось спасти одного человека. В зоне воздействия продуктов горения находились еще 13 жителей этого дома, в том числе ребенок. Их благополучно эвакуировали. Никто не пострадал.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время приготовления пищи.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Фото: Главное управление МЧС по РБ