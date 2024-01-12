В Башкирии огнеборцы спасли человека во время пожара в квартире

Накануне вечером в Туймазах экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

Фото №1 - В Башкирии огнеборцы спасли человека во время пожара в квартире

На место выехали огнеборцы. Во время тушения им удалось спасти одного человека. В зоне воздействия продуктов горения находились еще 13 жителей этого дома, в том числе ребенок. Их благополучно эвакуировали. Никто не пострадал.  

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время приготовления пищи.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Фото: Главное управление МЧС по РБ

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