В Башкирии в детском саду нарушали санитарные нормы

Проверку санитарного законодательства сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели в дошкольном учреждении села Таптыково Уфимского района.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе проверки были установлены факты нарушения гигиенических нормативов, санитарно-эпидемиологического режима, включая обработку постельного белья, и другие.

Кроме того, в детском саду не хватает спальных мест.

В настоящее время ведомство совместно с прокуратурой готовит материалы для принятия мер административного воздействия.

Руководство сада получило рекомендации по устранению нарушений.