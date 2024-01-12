В Уфе парня, который убил 14-летнюю сестру, признали вменяемым

В Уфе была проведена судебно-психологическая экспертиза в отношении 21-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве родной сестры.

Напомним, уфимец задушил 14-летнюю девочку, а тело несчастной спрятал в багажнике автомобиля матери. Он долго прятался от полицейский, но 12 октября был взят под стражу. По некоторой информации, парень употреблял наркотические вещества.

Как сообщает портал Mash Batash, уфимец был признан вменяемым. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.