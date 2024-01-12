В Башкирии виновник пьяного ДТП предстал перед судом

В Туймазинском районе перед судом предстал местный житель, который стал виновником пьяного ДТП. В аварии есть погибшие.

В мае 2022 года водитель сел за руль отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с «ВАЗ-21101». Его попутчик скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир второго авто были госпитализированы.