В Башкирии виновник пьяного ДТП предстал перед судом

В Туймазинском районе перед судом предстал местный житель, который стал виновником пьяного ДТП. В аварии есть погибшие.
В мае 2022 года водитель сел за руль отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с «ВАЗ-21101». Его попутчик скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир второго авто были госпитализированы.
Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить в пользу пострадавших почти 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.