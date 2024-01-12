На «Инвестчасе» с Радием Хабировым одобрили новые проекты

Накануне Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл первый «Инвестчас» в этом году. На нём зеленый свет получили новые проекты в сфере промышленности, обращения с ТКО, сельского хозяйства и придорожного сервиса.

Так, компания «Ойлтиммаш» намерена модернизировать производство в Кумертау. Она выпускает цистерны, нефтедобывающее и резервуарное оборудование. Здесь намерены повысить уровень автоматизации для увеличения объёмов выпуска продукции в два раза. Появится порядка 400 новых рабочих мест. А в Кигинском районе появится многофункциональный мусоросортировочный комплекс. Он позволит значительно сократить объем захораниваемых отходов.

В Уфе компания «Автогруз» построит арматурный завод. В качестве сырья будет использоваться металлолом. Начало строительства намечено на этот год, а выпуск продукции начнется в 2026-м. В Мелеузе компания «Алим» намерена запустить газонаполнительную компрессорную станцию для легковых и грузовых автомобилей. В Бирском районе создадут автоматизированную молочную ферму. Для этого проведут реконструкцию зданий и приобретут новое оборудование. Мощность увеличиться в три раза.