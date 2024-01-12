Житель Башкирии создаёт деревянных Щелкунчиков

Принц с доброй душой. Житель Альшеевского района создаёт Щелкунчиков из дерева. Символ Нового года и Рождества Александр начал изготавливать недавно. В работу включилась и его супруга.

Пока в своей мастерской Александр превращает полено в персонажа одной из любимых новогодних сказок всего мира, супруга готовит краски, кисти и главное – атмосферу. Вот так в селе Раевский Альшеевского района два взрослых человека каждый день делают то, что уже не только дети называют сказкой наяву.

Сам Александр учился на ветеринара, но в один момент понял, что дерево – это его стихия. Увидев в соцсетях, как изготавливают новогоднего персонажа, он тоже решил попробовать. Игрушки вырезают из ценных пород дерева.

Деревянные Щелкунчики побывали уже в Москве, в Ростове, в Чебоксарах. И на этом Александр не думает останавливаться. Мастер собирает Щелкунчиков, супруга Татьяна разукрашивает. В работе использует акриловую краску. Изготовила трафареты, позволяющие нарисовать детали. По словам мастерицы, процесс украшения для нее – своего рода медитация.