В Башкирии открыли движение на некоторых участках дорог

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что на некоторых участках автомобильных трасс движение открыто для всех видов транспорта:

- Уфа - Инзер - Белорецк — от 67 до 205 км — в Архангельском и Белорецком районах;

- Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск — от 115 до 276 км — в Белорецком районе;

- Белорецк - Учалы - Миасс — от 2 до 99 км в Белорецком и Учалинском районах республики.

Кроме того, на трассе Р-240 сокращен участок ограничения движения.

При этом пока на этой трассе запрещен проезд с 206 км по 272 км – от Мелеуза до села Новомурапталово Куюргазинского района. Ограничение будет действовать до 16.00.