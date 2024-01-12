В Уфе скончалась девушка, которую нашли под окнами многоэтажки

Накануне поздно вечером в Демском районе Уфы под окнами многоквартирного жилого дома по улице Дагестанской обнаружили девушку, 1999 года рождения, с травмами, характерными при падении с высоты.

Сообщается, что до этого ее видели на 6 этаже. На место прибыли правоохранители и медики.

Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу Демского района. У нее диагностированы травма головы, переломы обоих бедер и грудной клетки.

В стационаре сообщили, что девушка скончалась.

Возможная причина трагедии – добровольный уход из жизни.