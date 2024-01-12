В Уфе 278 детей стали участниками Аксаковской ёлки

В Уфе состоялось благотворительное мероприятие «Аксаковская ёлка». Участниками праздника стали 278 детей с особенностями здоровья со всех уголков Башкирии.
Праздничное настроение создавали весёлые ростовые куклы, встречавшие гостей. Художницы по аквагриму поработали с детьми, создавая волшебные сказочные образы, а в то же время мастера сделали причёски их мамам. Аниматоры и волонтеры раздавали гостям «волшебные палочки» и мандарины.
Как всегда, настоящее «светопреставление» происходило в Греческом зале театра, где настоящие волшебства творил известный фокусник Макс Брайт. Конечно же, дети призвали главных героев Нового года, без которых не загорится ёлка — Деда Мороза и Снегурочку. А те после поздравлений и пожеланий отправили детей смотреть самое новогоднее представление — балет «Щелкунчик».
Перед спектаклем зрителей поприветствовали Глава Башкирии с супругой.
При общении с прессой Глава республики сказал, что его главное пожелание детям — «чтобы они никогда не болели, потому что когда маленькие болеют, их очень жалко. Чтобы они хорошо учились, занимались спортом, кружками, чтобы у них всё получалось», сказал он.
Впервые «Аксаковская ёлка» прошла в 2019 году на средства благотворителей, после чего руководитель региона распорядился проводить аналогичные праздники во всех городах и районах республики. Ежегодно благотворительная акция с особой заботой проводится для детей, имеющих особенности в развитии, детей из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Мероприятие направлено на социокультурную интеграцию и социализацию детей.