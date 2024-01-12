В Уфе 278 детей стали участниками Аксаковской ёлки

В Уфе состоялось благотворительное мероприятие «Аксаковская ёлка». Участниками праздника стали 278 детей с особенностями здоровья со всех уголков Башкирии.

Праздничное настроение создавали весёлые ростовые куклы, встречавшие гостей. Художницы по аквагриму поработали с детьми, создавая волшебные сказочные образы, а в то же время мастера сделали причёски их мамам. Аниматоры и волонтеры раздавали гостям «волшебные палочки» и мандарины.

Как всегда, настоящее «светопреставление» происходило в Греческом зале театра, где настоящие волшебства творил известный фокусник Макс Брайт. Конечно же, дети призвали главных героев Нового года, без которых не загорится ёлка — Деда Мороза и Снегурочку. А те после поздравлений и пожеланий отправили детей смотреть самое новогоднее представление — балет «Щелкунчик».

Фото №1 - В Уфе 278 детей стали участниками Аксаковской ёлки

Перед спектаклем зрителей поприветствовали Глава Башкирии с супругой.

Дорогие маленькие друзья, надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение. Мы постарались сделать для вас настоящий праздник. Желаю, чтобы новый год принёс только радость, только счастье. Этот год мы решили провести под эгидой Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, как год заботы о наших детишках. Я постараюсь сделать так, чтобы шло много помощи, и наших детей мы воспитаем как хороших достойных граждан нашей страны. Сегодня особые слова уважения я хочу сказать мамам. Вижу, насколько они заботливые, насколько преданные, как они все силы, всю душу вкладывают, чтобы поднять своих детей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Сегодня весь театр окутан любовью. Куда ни посмотри, на кого ни глянь — из глаз одна любовь. Мамы, спасибо вам за то, что дарите любовь не только своим детям, но и всем, кто находится вокруг. Хочу, чтобы ребята сегодня загадали самые смелые желания и озвучили самые смелые мечты. Потому что вселенная всегда слышит тех, кто умеет мечтать. Я желаю, чтобы этот новый год стал самым счастливым и всё, что вы загадаете, обязательно сбудется. Спасибо организаторам, нашим волшебникам, которые каждый год устраивают этот праздник для вас. Спасибо мамам, спасибо папам, которые защищают нашу Родину и берегут ваше счастливое детство рядом с мамами. Счастливого нового года!

 Каринэ Хабирова

При общении с прессой Глава республики сказал, что его главное пожелание детям — «чтобы они никогда не болели, потому что когда маленькие болеют, их очень жалко. Чтобы они хорошо учились, занимались спортом, кружками, чтобы у них всё получалось», сказал он.

Аксаковская ёлка проводится пять лет, и это мероприятие — венец работы целого года по помощи особенным детям. Для понимания — у нас в республике почти 20 тысяч особенных детишек. Так как сюда попадают не все, наша задача — устроить праздник для всех, и такие же организуются в каждом муниципалитете. Это моё поручение главам. Сегодня подведём итоги с благотворителями и подумаем над дальнейшей работой. Сознательно приняли решение провести Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Предстоит большой объём работы. Подумаем, куда вложить энергию и чему придать большой импульс. Самая главная задача — чтобы в обществе к особенным людям было хорошее отношение. Потому что они рядом с нами находятся. Кто-то не слышит, кто-то не видит, кто-то хромает, кто-то на коляске — и должно быть нормальное, доброе, уважительное отношение, сопереживание, поддержка.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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Впервые «Аксаковская ёлка» прошла в 2019 году на средства благотворителей, после чего руководитель региона распорядился проводить аналогичные праздники во всех городах и районах республики. Ежегодно благотворительная акция с особой заботой проводится для детей, имеющих особенности в развитии, детей из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Мероприятие направлено на социокультурную интеграцию и социализацию детей.

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