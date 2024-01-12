В Уфе 278 детей стали участниками Аксаковской ёлки

Сегодня весь театр окутан любовью. Куда ни посмотри, на кого ни глянь — из глаз одна любовь. Мамы, спасибо вам за то, что дарите любовь не только своим детям, но и всем, кто находится вокруг. Хочу, чтобы ребята сегодня загадали самые смелые желания и озвучили самые смелые мечты. Потому что вселенная всегда слышит тех, кто умеет мечтать. Я желаю, чтобы этот новый год стал самым счастливым и всё, что вы загадаете, обязательно сбудется. Спасибо организаторам, нашим волшебникам, которые каждый год устраивают этот праздник для вас. Спасибо мамам, спасибо папам, которые защищают нашу Родину и берегут ваше счастливое детство рядом с мамами. Счастливого нового года!

Каринэ Хабирова