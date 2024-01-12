В Башкирии хирурги районной больницы спасли руку добровольцу СВО

Об успешной операции по удалению осколка гранаты, которую провели хирурги Верхне-Татышлинской больницы добровольцу спецоперации, рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

Мужчина получил осколочное ранение при выполнении боевого задания: в нескольких метрах от него разорвалась ручная граната.

Осколок попал в область сухожилья мышцы, которая отвечает за разгибание пальцев. Это привело к сильным болям, двигать кистью было сложно.

Медики районной больницы полностью извлекли осколок.

Теперь солдат готов снова встать в строй.