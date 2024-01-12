Житель Башкирии после пересадки сердца отметил третий день рождения

Сразу после операции мужчина был переведен в реанимацию, а затем в кардиохирургическое отделение под наблюдение врачей. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Пациент улыбается и вскоре надеется, что встретится со своими родными и коллегами. Он очень благодарен специалистам кардиоцентра, которые подарили ему третью жизнь (вторая — после пересадки сердца).

Ирина Николаева, главный врач РКЦ