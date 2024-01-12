Житель Башкирии после пересадки сердца отметил третий день рождения

Житель Салавата отметил третий день рождения после операции на пересаженном сердце. Об этом рассказали в республиканском кардиоцентре.

Фото №1 - Житель Башкирии после пересадки сердца отметил третий день рождения

В 2013 году пациенту было трансплантировано сердце. Мужчина вернулся к обычной активной жизни, но в 2020 году вновь почувствовал ухудшение здоровья. У горожанина начали отекать ноги, появилась одышка и увеличился живот. Врачи поставили очередной диагноз – недостаточность трикуспидального клапана. Мужчине предложили операцию, но от лечения он отказался.

В 2023 году у пациента появилось нарушение функции почек. Мужчина совсем перестал выходить из дома и не мог находиться в горизонтальном положении. Вскоре пациент перестал различать день и ночь.

Экстренно мужчину доставили в медицинское учреждение. После многочисленных обследований врачи кардиохирургического отделения №2 провели открытое оперативное вмешательство на пересаженное сердце. Операция длилась три часа. Ситуацию ухудшало то, что мужчина длительно получает иммуносупрессивную терапию – его устойчивость к инфекционным осложнениям резко снижена.

Технически непросто оказалось для хирургов и добраться до клапана из-за его труднодоступности, но в конце концов им удалось успешно провести коррекцию клапанной патологии.

Сразу после операции мужчина был переведен в реанимацию, а затем в кардиохирургическое отделение под наблюдение врачей. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Пациент улыбается и вскоре надеется, что встретится со своими родными и коллегами. Он очень благодарен специалистам кардиоцентра, которые подарили ему третью жизнь (вторая — после пересадки сердца).

Ирина Николаева, главный врач РКЦ
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Пенальти