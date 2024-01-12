Житель Башкирии после пересадки сердца отметил третий день рождения

Житель Салавата отметил третий день рождения после операции на пересаженном сердце. Об этом рассказали в республиканском кардиоцентре.
В 2013 году пациенту было трансплантировано сердце. Мужчина вернулся к обычной активной жизни, но в 2020 году вновь почувствовал ухудшение здоровья. У горожанина начали отекать ноги, появилась одышка и увеличился живот. Врачи поставили очередной диагноз – недостаточность трикуспидального клапана. Мужчине предложили операцию, но от лечения он отказался.
В 2023 году у пациента появилось нарушение функции почек. Мужчина совсем перестал выходить из дома и не мог находиться в горизонтальном положении. Вскоре пациент перестал различать день и ночь.
Экстренно мужчину доставили в медицинское учреждение. После многочисленных обследований врачи кардиохирургического отделения №2 провели открытое оперативное вмешательство на пересаженное сердце. Операция длилась три часа. Ситуацию ухудшало то, что мужчина длительно получает иммуносупрессивную терапию – его устойчивость к инфекционным осложнениям резко снижена.
Технически непросто оказалось для хирургов и добраться до клапана из-за его труднодоступности, но в конце концов им удалось успешно провести коррекцию клапанной патологии.