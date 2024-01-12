На автодороге Уфа – Шакша появится придорожный комплекс

Открытие объекта запланировали на март. Проект был включен в перечень приоритетных в 2020 году, сразу после утверждения концепции развития придорожного сервиса. В строительство этого комплекса было вложено 60 млн рублей. В скором времени на его площадке заработают кафе, магазин, аптека и появится зона отдыха.

На территории также планируют установить зарядную станцию для электромобилей. Власти республики предоставляют инвесторам в сфере придорожного сервиса льготу в виде аренды земли без торгов, налоговые преференции и компенсации до 50% затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

Согласно концепции, за четыре года вдоль трасс и дорог появятся 1000 новых и столько же модернизированных комплексов. Путники смогут комфортно передвигаться на большие расстояния, а по дороге успеть отдохнуть, перекусить, починить автомобиль, а при необходимости переночевать. В этом году в республике планируют ввести 450 объектов придорожного сервиса и столько же модернизировать. Этот проект в области автотуризма оценил и председатель Правительства России в июле прошлого года на совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства. Тогда Михаил Мишустин призвал глав других регионов обратить внимание на успешный опыт.