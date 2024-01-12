В Башкирии бойцовский пёс до смерти загрыз пекинеса и ранил его хозяйку

В Ишимбае бойцовский пёс набросился на пекинеса и его хозяйку, которая пыталась защитить своего питомца. Но спасти маленькую собачку не получилось – агрессивное животное просто растерзало её, а женщине вцепилось в руку. Отогнать разъярённого терьера помогли неравнодушные прохожие. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай: пёс и раньше проявлял жестокость на улице, но тем не менее продолжал гулять без намордника.

Четыре человека и собаки – первый акт трагедии, которая разыгралась в городе Ишимбай. Стаффордширский терьер вцепился в крошечного пекинеса во дворе многоэтажки. И оттащить его люди никак не могли. Ни рывки за поводок хозяина, ни удары лопатой подбежавшего очевидца не помогли. Кто-то даже окатил стаффорда антифризом, притащив его из ближайшей машины, но все безрезультатно. Терьер вцепился в маленькую собачку мертвой хваткой и не отпускал, пока та не перестала подавать признаков жизни.

Как только Юлия пришла в себя, обнаружила, что терьер покусал и ее. Женщина обратилась сначала к врачам, а затем и в полицию.

Соседи жалуются: это не первый случай нападения как на других собак, так и на людей. Но никаких мер хозяевами принято не было. Очевидцы рассказывают: во время прогулки мужчина не то чтобы не надевал намордник на своего агрессивного питомца, но даже спускал с поводка.

Что касается владельцев стаффорда, то они заявили, что у их питомца давняя травма. Мол, пса, еще когда он был щенком, покусала другая, маленькая собака. С тех пор пес ведет себя агрессивно.

В ближайшее время жильцы намерены объединиться и подать коллективный иск в суд на хозяев агрессивного пса. Ведь похожий инцидент произошёл ещё шесть лет назад. Спасти другую собаку также не удалось. И тогда хозяину всё сошло с рук.