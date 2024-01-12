В Уфе прошла форсайт-сессия по направлению «Развитие экономики и предпринимательства»

В Уфе состоялась форсайт-сессия по генерации идей по направлению «Развитие экономики и предпринимательства». Мероприятие прошло в рамках форума «Сильные идеи нового времени». Участниками стали более 50 человек представивших порядка 100 бизнес-идей, они будут загружены на крауд-платформу.
В онлайн формате к сессии присоединились все муниципалитеты региона и более 500 предпринимателей. Организаторами выступили Фонд развития и поддержки малого предпринимательства региона, Центр «Мой бизнес» Агентства по развитию предпринимательства Республики. В прошлом году Башкортостан представил более 2 тыс. проектов.