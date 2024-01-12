В Башкирии в селе Шаран прошёл муниципальный этап соревнований по волейболу

В спортивно-оздоровительном комплексе села Шаран прошёл муниципальный этап соревнований по волейболу среди юношей 2009-2010 годов рождения в зачёт спартакиады школьников района. В играх по волейболу среди юношеских команд приняли участие коллективы нескольких средних школ Шарана и соседних населённых пунктов.

Игры прошли по круговой системе. В упорной игре из круга вышли четыре сильнейшие команды. За третье место встретились наратастинская и сактинская команды, за первое и второе место сразились коллективы средней школы №2 и №1.