«Салават Юлаев» начнёт выездную серию матчем против «Нефтехимика»

Сегодня «Салават Юлаев» начнёт четырёхматчевую выездную серию встречей против «Нефтехимика». Уфимцы приехали в Нижнекамск после домашнего поражения от «Куньлунь Ред Стар». «Нефтехимик» же прервал свою пятиматчевую выигрышную серию после поражения от «Трактора».
В турнирной таблице Восточной конференции юлаевцы по-прежнему идут на третьем месте с 63 очками. Нижнекамцы находятся на десятой строчке и отстают от зоны плей-офф на 6 турнирных баллов. Прямую трансляцию матча смотрите сразу после выпуска новостей, начало в 20:50.