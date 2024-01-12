«Салават Юлаев» начнёт выездную серию матчем против «Нефтехимика»

Сегодня «Салават Юлаев» начнёт четырёхматчевую выездную серию встречей против «Нефтехимика». Уфимцы приехали в Нижнекамск после домашнего поражения от «Куньлунь Ред Стар». «Нефтехимик» же прервал свою пятиматчевую выигрышную серию после поражения от «Трактора».