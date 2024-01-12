Распределительный центр «Озон» и выборы главы района: Радий Хабиров посетил Благовещенский район

Ещё одна представительница прекрасного пола – у руля муниципалитета. В Благовещенском районе сегодня назначили нового главу администрации. Ею стала Анна Карабанова. Новоиспечённого управленца поздравил и Глава Башкортостана. В Благовещенске Радий Хабиров не только принял участие в заседании совета района, но и дал особые поручения.

Практически всё, как у взрослых. Только вместо профессиональной камеры – мобильный телефон. Воспитанники подготовительной группы детсада «Улыбка» снимают очередной телевыпуск, чтобы разместить потом его на своих страницах в социальных сетях. Телестудия «Детки» – одна из инновационных площадок, которую активно используют в развитии дошколят. Дети здесь особенные, поэтому и подход к ним особенный. В коллективе работают исключительно профессионалы своего дела.

Детский сад №1 в Благовещенске – компенсирующего типа. Его посещает 91 воспитанник, хотя дошкольное учреждение рассчитано на 70 мест. При этом оба здания были построены до 1917 года. Несмотря на проведённый частичный ремонт, помещения сегодня не соответствуют современным нормам и требованиям.

О необходимости строительства нового детсада глава республики сегодня говорил с коллективом учреждения. Радий Хабиров дал поручение найти в этом году средства на разработку проекта, а в 2025 году уже начать строить объект.

Благовещенск сейчас является центром притяжения инвестиций. В моменте идёт работа по строительству целого ряда объектов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот на этой площадке стройка уже идёт полным ходом. Это не социальный объект, но тоже не менее важный для района проект. Оптово-распределительный центр «Озон» в Благовещенске обеспечит работой около 2 тыс. человек. Его начали строить в прошлом году, а к 2025 году должны сдать. Общий объём инвестиций превышает 6 млрд рублей.

Район сегодня развивается хорошими темпами. Активно привлекаются инвестиции, создаются новые рабочие места. Благовещенск является одной из пяти территорий опережающего социально-экономического развития. Успехи муниципалитета – это и заслуга бывшего главы администрации, отметил сегодня руководитель Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в заседании совета Благовещенского района, на котором сегодня определяли нового главу района.

При выборе кандидатуры на руководящую должность в муниципалитете для меня важны два критерия. Первое – чтобы человек был профессионально подготовлен. И второе – чтобы он был добрым и вёл себя с людьми порядочно, относился к ним с уважением. Причём эта линия поведения должна идти не от головы, а от сердца. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По результатам конкурсного отбора на должность главы района были представлены две кандидатуры: Анна Карабанова, которая уже работала в администрации с 2019 года и отвечала за развитие экономики, и Владимир Чернецов – руководитель Благовещенского водоканала. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Карабановой.