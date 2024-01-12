В Уфе в пятый раз прошла Аксаковская ёлка

Аксаковская ёлка для особенных детей. Сегодня в Башкирском театре оперы и балета в пятый раз прошёл благотворительный праздник. В мероприятии принял участие глава республики, по чьей инициативе стартовало проведение ёлки для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. В атмосферу праздника ещё раз окунулись более 500 гостей мероприятия.

Казалось бы, Дед Мороз и Снегурочка уже должны отдыхать. Но особенную ёлку для особенных детей пропустить они не смогли. Малыши и родители готовились к мероприятию – раз ёлка новогодняя, без праздничного образа сегодня не обойтись.

Детям раздавали мандарины и волшебные палочки. Настроение создавали аниматоры, фокусники и сказочные персонажи. Ставшая в республике доброй традицией, благотворительная ёлка отметила свою пятилетку. Для каждого гостя этот день необычный – в зале особая атмосфера.

Аксаковская ёлка в этом году в Театре оперы и балета объединила более 250 детей – это ребята с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в том числе дети из семей участников СВО. Возраст юных гостей – от 6 до 12 лет, каждый нашёл для себя что-то интересное, а главное – родители и дети могут отвлечься от забот и просто поговорить друг с другом.

Детей поздравил и Радий Хабиров. Малыши устроили руководителю региона целую фотосессию. Аксаковская елка была инициирована Главой Башкортостана в 2019 году – тогда прошла первая встреча с благотворителями, после чего мероприятие стало ежегодным. Выступая со сцены, Радий Хабиров поблагодарил в первую очередь родителей. Ведь воспитывать особенного ребенка – ежедневный труд. Кроме того, этот год в республике посвящен всем ограниченным в здоровье людям.

Дорогие маленькие друзья, надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение. Мы постарались сделать для вас настоящий праздник. Желаю, чтобы новый год принёс только радость, только счастье. Этот год мы решили провести под эгидой Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, как год заботы о наших детишках. Я постараюсь сделать так, чтобы шло много помощи, и наших детей мы воспитаем как хороших достойных граждан нашей страны. Сегодня особые слова уважения я хочу сказать мамам. Вижу, насколько они заботливые, насколько преданные, как они все силы, всю душу вкладывают, чтобы поднять своих детей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, для тех, кто не попал на ёлку в столице, их проводят в муниципалитетах. Аксаковская ёлка организована за счёт благотворительных средств. При этом поддержать праздник можно и посильной помощью – волонтеры на этой площадке обязательны.

Здесь на самом деле волонтёры разные. У нас целая огромная работа, когда мы всех волонтёров координируем совместно, потому что у нас есть и серебряные волонтёры, и культурные волонтёры, которые из училища искусств, и волонтёры-медики, и волонтёры из школы МВД. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»