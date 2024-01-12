Глава Башкирии попросил автолюбителей быть аккуратнее на дорогах

Радий Хабиров обратился к водителям. Глава Башкортостана попросил автолюбителей быть аккуратнее на дорогах. В республике уже сутки наблюдается сильный снегопад, порывистый ветер и низовая метель. Сложная ситуация на дорогах.
С такими снежными дарами в республику пришёл «гость» с Запада России. Активный циклон, который проходит сейчас через регион, принёс сильные метели. В некоторых места на трассах едва ли можно было разглядеть впереди движущуюся машину.
На участках региональных и федеральных дорог пришлось ввести ограничения. Для автомобилистов, попавших в пробку, были развернуты мобильные пункты обогрева. На сложные участки выдвинулись и уфимские спасатели со спецтехникой.
Но такая ситуация продлится недолго, успокаивают синоптики. Циклон смещается за Урал. На смену сильному ветру и низовой метели вернётся морозная погода.
Тем не менее, пока лучше отложить поездки и без особой необходимости на трассу не выезжать. Быть осторожными водителей попросил и Глава Башкортостана.
У коммунальщиков уже почти вторые сутки работа идёт в усиленном режиме. Небольшую недельную передышку без снега погода с легкостью компенсировала за один день обильного снегопада.
Уборку улиц коммунальные службы продолжат и ночью. Но работу нередко осложняют те, кто больше всего ждёт очищенных от снега дорог. Припаркованные автомобили замедляют очистку улиц, а иногда и вовсе не позволяют её провести. В крайних случаях коммунальщикам приходится прибегать к помощи эвакуаторов.
Но едва коммунальные службы расправятся с последней снежной кучей, как вновь начнутся снегопады. Морозная бесснежная передышка будет недолгой. В начале следующей недели температура воздуха поднимется, а с ней увеличится и интенсивность осадков.