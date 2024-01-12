Глава Башкирии попросил автолюбителей быть аккуратнее на дорогах

Радий Хабиров обратился к водителям. Глава Башкортостана попросил автолюбителей быть аккуратнее на дорогах. В республике уже сутки наблюдается сильный снегопад, порывистый ветер и низовая метель. Сложная ситуация на дорогах.

С такими снежными дарами в республику пришёл «гость» с Запада России. Активный циклон, который проходит сейчас через регион, принёс сильные метели. В некоторых места на трассах едва ли можно было разглядеть впереди движущуюся машину.

На участках региональных и федеральных дорог пришлось ввести ограничения. Для автомобилистов, попавших в пробку, были развернуты мобильные пункты обогрева. На сложные участки выдвинулись и уфимские спасатели со спецтехникой.

Но такая ситуация продлится недолго, успокаивают синоптики. Циклон смещается за Урал. На смену сильному ветру и низовой метели вернётся морозная погода.

Тем не менее, пока лучше отложить поездки и без особой необходимости на трассу не выезжать. Быть осторожными водителей попросил и Глава Башкортостана.

Водите аккуратно, соблюдайте скоростной режим. Где соблюдается скоростной режим, даже если что-то и случается, человек остаётся живым. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У коммунальщиков уже почти вторые сутки работа идёт в усиленном режиме. Небольшую недельную передышку без снега погода с легкостью компенсировала за один день обильного снегопада.

Уборку улиц коммунальные службы продолжат и ночью. Но работу нередко осложняют те, кто больше всего ждёт очищенных от снега дорог. Припаркованные автомобили замедляют очистку улиц, а иногда и вовсе не позволяют её провести. В крайних случаях коммунальщикам приходится прибегать к помощи эвакуаторов.