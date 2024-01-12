В Уфе прошло вручение наград в преддверии Дня российской печати

Сегодня в Уфе в преддверии Дня российской печати вручили награды мастерам пера республики. В конференц-зале агентства «Башинформ» определились победители конкурсов, проводимых Агентством по печати и СМИ региона, различными министерствами и ведомствами, а также общественными организациями. В настоящее время в республике трудятся более 2 тыс. журналистов.
Периодические издания, газеты и журналы в республике выходят на шести языках. Чествовали также авторов теле- и радиопередач. Кроме того, на сцене вручили удостоверения новым членам Союза журналистов Башкортостана и России. Многие журналисты выступают в роли наставников для подрастающего поколения.