У стенда Башкирии на выставке «Россия» в Москве провели турнир «Игра вслепую»

Гости выставки – и взрослые, и дети – могли сразиться на черно-белых полях с международным гроссмейстером. Вызовы принимала чемпионка мира по быстрой игре Айгуль Идрисова. Ход поединков комментировал Юрий Черток. Мастер спорта учила новичков, а более серьёзным соперникам доказывала, что может играть, даже не смотря на доску. Таким был ещё один день недели башкирского спорта на выставке «Россия» под названием «100 лет спортивных побед».