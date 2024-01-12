У стенда Башкирии на выставке «Россия» в Москве провели турнир «Игра вслепую»

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» в Москве у стенда Башкортостана прошли жаркие спортивные поединки. Организаторы провели турнир «Игра вслепую».

Гости выставки – и взрослые, и дети – могли сразиться на черно-белых полях с международным гроссмейстером. Вызовы принимала чемпионка мира по быстрой игре Айгуль Идрисова. Ход поединков комментировал Юрий Черток. Мастер спорта учила новичков, а более серьёзным соперникам доказывала, что может играть, даже не смотря на доску. Таким был ещё один день недели башкирского спорта на выставке «Россия» под названием «100 лет спортивных побед».

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