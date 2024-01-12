В этом году в Уфе планируют закончить строительство Международного центра борьбы

В Уфе продолжается строительство одного из самых важных спортивных объектов страны. Международный центр борьбы появится и откроет двери для будущих чемпионов уже в этом году. Там будет 18 ковров, одновременно смогут заниматься сотни ребят. Арену дворца планируют сделать максимально функциональной, чтобы использовать каждый квадратный метр.

Работы здесь не останавливаются даже в выходные. Красавец-центр растёт на глазах. Если ещё недавно увидеть спортобъект можно было только на бумаге, то сейчас пятиэтажный дворец обрёл свои формы.

На плане здание разбито по секторам. Сейчас основные работы ведутся в лицевой его части. Завершают монтаж облицовочного камня колонн, а их всего 57.

Здесь строители крепят металлоконструкцию к одной из колонн, и это так называемая подсистема. Уже сверху идёт установка прямоугольных площадок из турецкого мрамора. Их строители называют скорлупой. Вес каждой из них – 150 килограммов. Всего таких рядов только в одной колонне – 11. Так сейчас выглядит центральная лестница и вестибюль. А это сердце спортивного объекта – соревновательная чаша с монолитными железобетонными трибунами на 3500 посадочных мест.

До конца недели рабочие установят металлические фермы для формирования кровли, и крыша будет готова. Для этого используют мобильный кран и ножничный подъёмник. Вообще на территории объекта можно увидеть разные виды техники. До десяти единиц. Сейчас здесь задействовано более 200 специалистов, но на завершающем этапе строительства людей будет ещё больше.