В Башкирии открыли все дороги по всем направлениям

В Башкирии со всех дорог были сняты ограничения. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства республики.

Из-за непогоды и повышенной аварийности было принято ограничить движение на дорогах регионального и федерального значения. Сейчас проезд доступен по всем направлениям.