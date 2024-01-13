В Башкирии открыли все дороги по всем направлениям

В Башкирии со всех дорог были сняты ограничения. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства республики.
Из-за непогоды и повышенной аварийности было принято ограничить движение на дорогах регионального и федерального значения. Сейчас проезд доступен по всем направлениям.
За последние сутки в расчистке дорог от снега задействовано 648 единиц спецтехники, включая 167 комбинированных дорожных машин. Для устранения зимней скользкости использовано 2,2 тысячи тонн песко-соляной смеси. Техника продолжает работать в усиленном режиме.