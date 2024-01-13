В Башкирии женщину укусила кошка с бешенством

В Кугарчинском районе был введён карантин по бешенству. Как сообщили в Госкомитете по ветеринарии республики, в селе Альмясово животное с бешенством укусило человека.
На местную жительницу напала домашняя кошка. Женщина приняла решение умертвить питомца. В лаборатории было установлено, что кошка заражена бешенством.
Ветеринарной службой района труп животного уничтожен путем сжигания; место нахождения больного животного продезинфицировано; в целях предупреждения распространения болезни организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон. Пострадавшие лица получают необходимую медпомощь.
Сейчас животные, имеющиеся в угрожаемой зоне, находятся под наблюдением ветспециалистов. Во время карантина запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территории посторонним лицам, а также снимать шкуру с трупов восприимчивых животных.