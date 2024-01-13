В Уфе студент стал криминальным курьером

В Уфе 22-летний студент колледжа попал в криминальную сеть. Подробности рассказали в МВД республики.
Парень стал участником мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Доверчивым пенсионерам звонил неизвестный, который убеждал, что их родственник попал в аварию с пострадавшими. Чтобы уголовное дело не было возбуждено, надо заплатить некоторую сумму. К пенсионерам забрать деньги приезжал курьер.
Жертвой 22-летнего курьера стала 85-летняя местная жительница. Она отдала мошенникам 200 тысяч рублей, чтобы защитить «дочь». Ещё один пострадавший – 87-летний мужчина – отдал посреднику 235 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать молодого человека при помощи видеокамер наблюдения в подъезде. Выяснилось. что о «работе» он узнал в интернете и общался с «начальником» в мессенджере, куда отправляли адреса и номера счетов аферистов.
Фото: МВД по РБ.