В Уфе студент стал криминальным курьером

Парень стал участником мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Доверчивым пенсионерам звонил неизвестный, который убеждал, что их родственник попал в аварию с пострадавшими. Чтобы уголовное дело не было возбуждено, надо заплатить некоторую сумму. К пенсионерам забрать деньги приезжал курьер.