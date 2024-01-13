В Альшеевском районе Башкирии «серебряные» волонтеры помогают участникам СВО

Движение активистов, организованное в селе Раевка, объединило более 100 неравнодушных жителей. Каждый день они бескорыстно занимаются общим делом – помогают солдатам в зоне СВО.

Умело, быстро и с юношеским задором плетутся сети для бойцов СВО. Средний возраст волонтеров – около 60 лет, но здесь это всего лишь цифры. Объединяет активистов общая цель – помочь бойцам вернуться домой здоровыми и невредимыми.

Волонтерскому движению села Раевского чуть более двух лет. За это время сплетено 90 маскировочных сетей, а это более одного квадратных километра. Благодаря лентам и ниткам, не имеющим солнечного блика и поглощающим инфракрасные лучи, сети становятся настоящей шапкой-невидимкой. Одно такое покрытие размером три на шесть метров, семь волонтеров плетут в течение недели. Рисунок постоянно усложняется и сейчас напоминает пазл, работа на самом деле сложная, но сельчане справляются.

Директор дома пионеров выделила помещения, для реализации гумпомощи участникам спецоперации. Кроме того, регулярно помогают преподаватели дворца и родные бойцов.

Если «Серебряные волонтеры» обеспечивают бойцов защитой от врага, то в зале дома пионеров преподаватели заботятся о гигиене солдат. Помимо маскировочных сетей, здесь изготавливают армейский «сухой душ».