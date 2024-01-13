Глава Башкирии поздравил подопечных Уфимского хосписа со Старым Новым годом

Радий Хабиров посетил детский и взрослый блоки, зашёл в каждую палату, чтобы лично поздравить и пообщаться с постояльцами стационара. С маленькими подопечными в хосписе находятся ещё и родители.

Сейчас здесь ухаживают за 16 детьми и 33 взрослыми. Те, кому состояние позволяет, посетили концерт, организованный в хосписе. Перед ними выступили артисты Башкирского театра оперы и балета. Радий Хабиров выслушал подопечных паллиативного стационара.

Мы сегодня специально решили приехать в хоспис к подопечным, чтобы поздравить их со Старым Новым годом. Радует, что хоспис развивается, насыщается оборудованием, компетенциями, талантливым персоналом. По сути, это огромное лечебное учреждение, больше любой поликлиники в республике.

Подопечных Уфимского хосписа проведала и попечитель одноименного благотворительного фонда Каринэ Хабирова. Со многими из постояльцев паллиативного стационара она знакома давно. Как, например, с Ферузой Уразмановой. У её дочки редкое заболевание. Всё свое время она посвящает ей. Вместе с мужем мечтали завести еще одного ребенка. Не удавалось. А летом благодаря хоспису впервые смогли оставить дочку и съездить на море. После отпуска узнали, что ждут двойню.