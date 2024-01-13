Товарооборот между Башкирией и Казахстаном вырос на 3,1%

Взаимный товарооборот Башкортостана и Казахстана вырос на 3,1%. Таковы результаты за 11 месяцев 2023 года. При этом экспорт увеличился более чем на 6%. Это произошло за счёт увеличения поставок из республики в соседнюю страну продовольственных товаров и сырья, минеральной и машиностроительной продукции.
Казахстан занимает третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Сейчас идёт подготовка к бизнес-миссии в Республику Казахстан в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На полях бизнес-форума предприниматели обеих республик смогут встретиться и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества. Представители компаний Башкортостана также посетят ведущие предприятия Казахстана для знакомства с производством и проработки потенциальных соглашений о сотрудничестве.
На начало февраля запланирована аналогичная поездка в Белоруссию. И Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности приглашает предпринимателей Башкортостана к участию в бизнес-миссии.