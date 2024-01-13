В Башкирии в рамках программы догазификации к газу подключили 38 тыс. жилых домов

Возможность подключиться к централизованному газоснабжению теперь есть у каждого домовладения райцентра. Благодаря программе догазификации в селе Мишкино закрыли вопрос с доступностью голубого топлива для населения. Всего же в Башкортостане в рамках программы к газу подключили 38 тыс. индивидуальных жилых домов. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава республики. Радий Хабиров также отметил, что Башкортостан по этому показателю в числе лидеров.





В их доме и раньше был газ. Но хватало его разве что на приготовление пищи. Теперь хозяйка может не беспокоиться, что голубое топливо в баллоне закончится. В дом Осиевых пришло централизованное газоснабжение. Отныне природный энергоресурс для семьи – это ещё источник обогрева жилища.

Ранние подъёмы в пять утра, для того чтобы подкинуть дров в печь, остались лишь в воспоминаниях. Теперь никакого физического труда, температурный режим в доме регулируется при помощи электроники котла. При всех этих плюсах такой комфорт должен ещё и обходиться дешевле, уверены многодетные супруги. Ведь за зиму на дрова они тратили несколько десятков тысяч рублей.

Практически вся улица Юбилейная была газифицирована давно. Лишь небольшой участок протяженностью 300 метров, на котором как раз стоит дом Осиевых, оставался без столь нужного природного блага. В 2023 году вопрос решили благодаря догазификации. Всего с начала действия программы в селе Мишкино проложили более 20 километров газопровода. На сегодняшний день у каждого домовладения есть возможность подключиться к энергоресурсу.