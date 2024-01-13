Сотрудники Уфимской транспортной прокуратуры возложили цветы к памятнику Даяну Мурзину

12 января сотрудники Уфимской транспортной прокуратуры в свой профессиональный праздник возложили цветы к памятнику Даяну Мурзину. Отдать дань памяти легендарному разведчику пришли как действующие сотрудники, так и ветераны ведомства.

Даян Мурзин известен как «черный генерал». В качестве агента он способствовал переходу на сторону Красной армии созданных вермахтом подразделений. А после успешно командовал интернациональным партизанским отрядом в Чехии и Словакии, став личным врагом Гитлера. После окончания войны Мурзин работал в органах прокуратуры БАССР.