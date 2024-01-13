В Башкирии прошёл региональный этап всероссийской олимпиады по астрономии

Задания были связаны не только с базовыми понятиями, но и с последними новостями из области астрономии, с явлениями, которые наблюдались в небе, а также с действующими или запланированными космическими экспедициями. На выполнение теоретического тура отводилось 180 минут.

В этот день также по всей России проводилась и другая олимпиада, названная в честь известного ученого Василия Струве. Её участниками стали дети с 5 по 8 класс. Поскольку астрономию не преподают в школах, участников олимпиад по праву можно назвать энтузиастами, ведь изучают этот предмет они самостоятельно по собственной инициативе. В Уфу их привезли наставники из числа преподавателей физики, которые помогали готовиться юным звездочетам.