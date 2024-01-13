В Уфе прошёл круглый стол, посвященный 165-летию Ризаитдина Фахретдинова

В память о выдающемся мыслителе, богослове и просветителе. В Уфе Национальный литературный музей республики провёл межрегиональный круглый стол, посвященный 165-летию Ризаитдина Фахретдинова.
Языковеды, историки и ученые Башкортостана и Татарстана обсудили наследие религиозного деятеля. В сложные времена в 1920-1930 годы он был муфтием Центрального духовного управления мусульман. Протестовал против закрытия мечетей, арестов и уничтожения религиозных библиотек. Благодаря ему была спасена значительная часть рукописей.
Ризаитдин Фахретдинов очень важная фигура как для татар, так и для башкир. Мемориальный музей, посвященный мыслителю, находится посередине между двумя столицами в Альметьевском районе, в родной деревне Ризаитдина Фахретдинова.