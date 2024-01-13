Сегодня в Башдрамтеатре прошло благотворительное новогоднее представление для особенных детей. Программа была разработана совместно с общественной организацией «Материнское сердце».

Спектакль прошел в рамках объявленного Главой Башкортостана Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Зрителями стали около 400 детей со всей республики.

Артисты представили поучительную постановку по мотивам произведения Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». История о том, как гаджеты крадут драгоценное время детей, и они превращаются в стариков, а вернуть его можно только пройдя множество испытаний.