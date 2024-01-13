Сборная Башкирии по греко-римской борьбе завершает подготовку к чемпионату России

Первые соревнования в этом году пройдут у наших спортсменов в Наро-Фоминске. В Московскую область отправятся семь борцов из республики, которые постараются показать максимальный результат и вернуться домой с медалями.
Все сильнейшие в сборе. За несколько дней до старта турнира борцы подводят кондиции к оптимальным, сгоняют вес и нарабатывают приёмы. Это первый крупный турнир для наших борцов после прошедшего в октябре в столице Башкортостана кубка России. На домашнем турнире наши борцы выступили не очень удачно, завоевав лишь одну медаль. Она была на счету Ислама Опиева.
В Наро-Фоминске Опиев выступит в весовой категории до 82 килограммов, куда он перешёл из 77. В целом большинство наших борцов, для кого домашний кубок России сложился не очень хорошо из-за травм и повреждений, подлечились и готовы давать максимальный результат в Наро-Фоминске.
Всего в Наро-Фоминск отправятся семь наших спортсменов – Максуд Рахимов, Александр Чегодаев, Саид-Хусейн Бакаев, Ислам Опиев, Басхан Саидов, Адлан Амриев и Нохчо Лабазанов. Последний готовится к соревнованиям не в Уфе, так как здесь нет спарринг-партнёра-тяжеловеса. А вот многократный чемпион республики и Приволжского федерального округа, а также победитель всероссийских соревнований Александр Чегодаев готов переходить на более высокий уровень. На чемпионатах России он уже участвовал, но приезжал без медалей.
Чемпионат России по греко-римской борьбе стартует 18 января в Наро-Фоминске. Как говорят тренеры нашей сборной, учитывая все трудности при подготовке, они будут довольны двумя медалями по итогам турнира.