Сборная Башкирии по греко-римской борьбе завершает подготовку к чемпионату России

Первые соревнования в этом году пройдут у наших спортсменов в Наро-Фоминске. В Московскую область отправятся семь борцов из республики, которые постараются показать максимальный результат и вернуться домой с медалями.

Все сильнейшие в сборе. За несколько дней до старта турнира борцы подводят кондиции к оптимальным, сгоняют вес и нарабатывают приёмы. Это первый крупный турнир для наших борцов после прошедшего в октябре в столице Башкортостана кубка России. На домашнем турнире наши борцы выступили не очень удачно, завоевав лишь одну медаль. Она была на счету Ислама Опиева.

Перед бронзовым финалом очень сильно устал, плечо заболело, думал, может сняться, но потом настроились, выиграл, получилось третьим стать, я думаю, что это важный старт перед чемпионатом России, для меня он не первый будет. Ислам Опиев, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе

В Наро-Фоминске Опиев выступит в весовой категории до 82 килограммов, куда он перешёл из 77. В целом большинство наших борцов, для кого домашний кубок России сложился не очень хорошо из-за травм и повреждений, подлечились и готовы давать максимальный результат в Наро-Фоминске.

Надо сказать про Лабазанова, там он боролся и получил совсем ненужную травму плеча, мы её залечивали, кое-какие успехи есть, но гарантировать, что до конца залечили, я не могу, поэтому с вопросами. Борис Понятов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе

Всего в Наро-Фоминск отправятся семь наших спортсменов – Максуд Рахимов, Александр Чегодаев, Саид-Хусейн Бакаев, Ислам Опиев, Басхан Саидов, Адлан Амриев и Нохчо Лабазанов. Последний готовится к соревнованиям не в Уфе, так как здесь нет спарринг-партнёра-тяжеловеса. А вот многократный чемпион республики и Приволжского федерального округа, а также победитель всероссийских соревнований Александр Чегодаев готов переходить на более высокий уровень. На чемпионатах России он уже участвовал, но приезжал без медалей.

Подготовка хорошая, всё устраивает, на высшем уровне подошли, подготовка к соревнованиям была в конце года, выступили все успешно, подошли к чемпионату России уверенно. Александр Чегодаев, мастер спорта России по греко-римской борьбе