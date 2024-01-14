Радий Хабиров: «Новый год в республике прошёл достойно»

Первая рабочая неделя позади. В этом году она была на день короче, но оказалась весьма насыщенной. На первом в новом году заседании оперативного совещания Радий Хабиров напомнил чиновникам о предстоящих задачах, призвав их начать реализацию намеченных планов уже сейчас.

Критике руководителя региона подвергся Минздрав за отставание от сроков в части работы новых медучреждений. Радий Хабиров пообещал лишить своих постов главврачей Баймакской, Месягутовской и Большеустьикинской больниц, если не будет решена проблема с приемом пациентов.

Также подвели итоги новогодних празднеств. В длинные выходные в республике провели почти 30 тысяч мероприятий. Народные гуляния, ярмарки, праздничные программы в ёлочных городках и на открытых катках собрали около 2 млн человек.