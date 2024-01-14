Глава Башкирии отметил практику Абзелиловского района по контролю за неблагополучными семьями

Заметное снижение числа чрезвычайных происшествий – не просто случайность, а результат проводимой на местах работы. Один из показательных примеров, который отметил Радий Хабиров, – практика в Абзелиловском районе. Там контроль за обстановкой ведут не только чиновники или правоохранительные органы, но и обычные жители. Работа, которую выстраивали на протяжении пяти лет, принесла ощутимый результат – меньше пожаров, драк и криминала.

Электропроводка – это, пожалуй, единственное из нового, что есть в этом доме. Усилиями сельской администрации ее поменяли в прошлом году перед наступлением холодов. Причем сделали это чиновники бесплатно по собственной инициативе – всё для безопасности жильцов, отца с сыном. Ильнур – отец-одиночка. Бывшая супруга мужчины, любительница горячительных, сейчас живет в другой деревне. Власти давно поставили этот дом, что называется, на карандаш. А глава сельсовета был закреплен в качестве наставника, который регулярно следит за ситуацией в семье.

За каждой семьей из числа неблагополучных закреплен человек из сельского актива – это депутаты, старосты, учителя, почтальоны. Подключаются и священнослужители, увидев которых, жители, как правило, перестают проявлять агрессию. В этой многодетной семье обстановку на контроле держит начальник районного отдела культуры.

Есть семьи, которые идут на поправку, скажем так. Стремятся жить лучше. Если в начале всего это дежурства они вели себя агрессивно, потом они ждут тебя с отрытыми дверями, показывают: посмотрите, у нас все хорошо, нормально, тепло есть, вода есть. Фаниль Асадуллин, начальник отдела культуры администрации Абзелиловского района

Работа на упреждение в районе проводится круглый год и особенно усиливается в период праздников. Чтобы, например, минимизировать число пожаров, в домах у 70 семей из группы риска полностью заменили электропроводку, у 25 – отремонтировали отопительные печи, а в трех домах и вовсе провели капремонт. Причем все это за счет внебюджетных средств от спонсоров. На новогодние каникулы активисты посещали своих подопечных два раза в день, чтобы держать ситуацию на контроле.

Людей, которые пьют без остановки, забирали в отделение наркологии районной больницы. На этот период увеличивали количество койко-мест. В этом году на праздниках оперативно пролечили всего более 40 человек.

Борьба идет за каждого жителя. В селе Озёрный, как рассказывает местный фельдшер, на контроле было восемь пьющих семей. Теперь шесть. В двух люди встали на путь исправления.

Работу в новом формате в Абзелиловском районе начали пять лет назад. После изучения статистики стало понятно: 75% всех чрезвычайных происшествий, таких как пожары, обморожения, драки – от неблагополучных семей, злоупотребляющих спиртным. В райцентре создали штаб с круглосуточной горячей линией. В обычный период заседания проводили еженедельно, на новогодних каникулах информацию анализировали каждый день.