Новые условия льготной ипотеки: чего ждать жителям Башкирии

Крупнейшие банки теперь будут выдавать льготные ипотеки по новым условиям. Увеличилась сумма первоначального взноса, а субсидировать их будут должны застройщики. Ограничения отразятся на стоимости жилья, уверены эксперты. Но мера была необходима. Из-за доступности и роста количества займов Центробанк видит риски возникновения «ипотечного пузыря».

Потолки – 4,5 м, открытый второй этаж. Уникальная планировка. Апартаменты в здании знаменитой кондитерской фабрики после реновации. Ещё пару лет назад цена за квадратный метр здесь считалась значительно выше среднерыночной. Но нынешние новостройки бьют рекорды и обгоняют по стоимости.

Первичка, сообщают в Нацбанке Башкортостана, превышает стоимость вторички на 30%. Притом что еще несколько лет назад разрыв был 10%. За сколько брал, за столько отдаю – уже нереальная сделка. На фоне сниженной ставки ипотека была доступна даже тем, кто не в состоянии ее платить. А при финансовых трудностях заёмщик не может погасить долг, даже продав недвижимость. Это серьёзная угроза экономике.

Льготная ипотека на новостройки была задумана как антикризисная мера в пандемию. Теперь сумма первоначального взноса по ней увеличена с 20 до 30 процентов, а выдавать её будут при условии наличия субсидирования от застройщика. То, что раньше покрывало государство, теперь будет оплачивать продавец. Но не совсем.

Начало непростого периода признают и застройщики. Некоторые, говорят эксперты рынка недвижимости, уже предлагают два прайса. Один из них – с учётом субсидирования льготной ипотеки. Эксперты рынка недвижимости видят несколько вариантов.