Радий Хабиров посетил подопечных Уфимского хосписа

Глава Башкортостана поздравил подопечных Уфимского хосписа со Старым Новым годом. Радий Хабиров посетил детский и взрослый блоки, зашёл в каждую палату, чтобы пообщаться с постояльцами стационара. С маленькими подопечными в хосписе находятся еще и родители. Сейчас здесь ухаживают за 16 детьми и 33 взрослыми.

Андрей всё понимает, но вот общаться самому нелегко. Тяжелая форма ДЦП. Правильно определить возраст едва ли у кого получится. Мальчику 17 лет. В хоспис поступил на днях. Пока мама на работе, с Андреем бабушка.

Уфимский хоспис работает уже больше полугода. Глава Башкортостана приехал поздравить каждого из подопечных центра. Некоторые из них попали сюда уже повторно. И чьи-то жизни хоспис успел изменить.

У маленькой Арианы врожденная аномалия головного мозга – отсутствуют извилины. Мама девочки Феруза – сама медик, реанимационная медсестра. Но теперь все навыки направлены на дочь. С ней она 24 на 7. С мужем мечтали ещё об одном ребенке. Но годы безуспешных попыток уже почти лишили супругов надежды. Летом благодаря хоспису смогли впервые оставить ребенка.

Уфимский хоспис называют народным проектом. Строительство было инициировано главой республики, а финансами помогали все неравнодушные. И это место объединило огромное количество людей с желанием помочь. Да и сейчас многие дарят частичку своего тепла.

Радий Хабиров осмотрел и сенсорую комнату. Она стала подарком Валентины Матвиенко. Председатель Совета Федерации во время открытия хосписа передала сертификат на оборудование помещения.

Хоспис – это не больница. Это дом заботы. Здесь не палаты, а комнаты. И пациентов в них нет.

Ценность хосписа и в том, что родители, близкие проходят здесь обучение. И в дальнейшем им легче ухаживать за ребёнком или родственником в домашних условиях. Каринэ Хабирова, попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис»

Или возможность устроить праздник, которого многие уже давно не видели. Артисты Башоперы выступили перед подопечными. Некоторых желающих посмотреть концерт сотрудники привозили прямо в кроватях. Этот вечер с ними провёл и Радий Хабиров. Уфимский хоспис уже облегчил жизнь более полутысячи взрослых и детей.

Мы сегодня специально решили приехать в хоспис к подопечным, чтобы поздравить их со Старым Новым годом. Радует, что хоспис развивается, насыщается оборудованием, компетенциями, талантливым персоналом. По сути, это огромное лечебное учреждение, больше любой поликлиники в республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан