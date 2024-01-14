Завершилась неделя спорта у стенда Башкирии на выставке «Россия» в Москве

К концу подошла неделя спорта у стенда Башкортостана на выставке «Россия» в Москве. Мастер-классы, встречи с олимпийскими и мировыми чемпионами. Каждый посетитель от мала до велика мог встретиться с именитыми спортсменами республики, взять автограф и даже получить бесплатный урок. Площадку за неделю посетили более 200 тысяч человек.

Такой хук мог бы отправить в нокдаун и знаменитого Майка Тайсона. Плотный и размашистый удар чемпионки России по боксу Азалии Аминевой позволил ей уложить массу соперниц на ринге. Спортсменка провела мастер-класс для всех желающих, как правильно вставать в стойку и бить. К слову, вкус чемпионства мог почувствовать каждый юный участник, нанеся удар по силомеру. Их награждали золотой медалью, внутри которой шоколад.

Батырам из Башкортостана подвластно и железо. Силачи легко гнули из гвоздей сердечки, а толстый справочник простым движением руки превращался в два экземпляра. Для обладателя титула «самый сильный человек России» Эльбруса Нигматуллина медицинская грелка и вовсе как воздушный шарик.

Скорость, точность и выдержка. Этому учили гостей олимпийские чемпионы по фехтованию – рапиристы Аделина Загидуллина и Тимур Сафин. А в помощь – специальный симулятор, фиксирующий точность укола. На мастер-класс пришли сотни, если не тысячи людей.

Башкортостан силен и в интеллектуальных видах спорта. И взрослые, и дети могли бросить вызов международному гроссмейстеру по шашкам, чемпионке мира Айгуль Идрисовой. Мастер спорта учила новичков стратегии, а более серьезным соперникам доказывала, что может играть, даже не глядя на доску.

На стенде было место конкурсам по спортивному программированию. Алгоритмические задачи тоже решают на скорость. Активно развивают и киберспорт в регионе. В финальный день недели башкирского спорта гостям выставки выпала возможность получить автограф 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр Римы Баталовой.

Башкортостан намерен и дальше ковать чемпионов. В 2024 году в Уфе откроются сразу три крупных спортивных центра – борьбы, фехтования и гребного слалома. А следовательно, в регионе станет еще больше спортивных событий.