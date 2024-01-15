В Башкирии выясняют причины пожара, в котором серьезно пострадали двое мужчин

Накануне вечером в деревне Бычковка Салаватского района Башкирии произошел сильный пожар. Горел жилой дом.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что огнеборцы ликвидировали открытое горение спустя 18 минут после прибытия на место происшествия.

В ведомстве отметили, что во время пожара серьезно пострадали мужчины 67-ми и 43-х лет. Предположительно, отец и сын.

Они пытались самостоятельно эвакуироваться, но были доставлены в реанимацию с острым отравлением неизвестным газом, ушибами и общим переохлаждением.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.