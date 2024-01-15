Кошку-терапевта взяли на работу в Уфимский хоспис

Кошке дали кличку Мистика. Когда-то она жила в приюте. Сотрудники уфимского хосписа забрали ее оттуда и привезли в учреждение.

По их словам, они специально выбирали самую ласковую кошку. Потому что заранее знали, что ее будут гладить и брать на ручки. Причем все – и сотрудники, и пациенты.

В учреждении стараются сделать все, чтобы подопечные чувствовали домашнюю заботу и уют.

Мистику здесь называют кошкой-терапевтом. Ее очень любят дети и взрослые, говорят сотрудники хосписа.